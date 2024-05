Rodrigo Amorim é condenado por violência política de gênero | A TARDE

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) condenou nesta quinta-feira, 2, o deputado estadual Rodrigo Amorim (União Brasil) a pena de um ano e quatro meses de reclusão por violência política de gênero contra a vereadora trans de Niterói Benny Briolli (Psol).

A pena foi revertida em prestação de serviços comunitário para pessoas em situação de rua e uma multa de 70 salários mínimos.

No dia 17 de maio de 2022, durante discurso na sessão da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Amorim se referiu a Benny como “boi zebu” e "aberração da natureza". O parlamentar foi denunciado pela Procuradoria Regional Eleitoral pela "prática do crime de violência política de gênero contra a mulher", primeiro caso de condenação pelo ato.

Os procuradores regionais eleitorais Neide Cardoso de Oliveira e José Augusto Simão Vagos defenderam que ele “constrangeu, humilhou e perseguiu a vítima Benny Briolly, com menosprezo e discriminação, subjugando-a

A condenação foi ancorada por 4 votos a 3. O parlamentar afirmou que vai recorrer à decisão