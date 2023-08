Romário deve receber alta médica nos próximos dias, diz boletim médico

Internado desde o início de julho, o senador Romário (PL-RJ) deve receber alta médica nos próximos dias após tratar da infecção intestinal. De acordo com o boletim médico do hospital Barra D'Or, localizado no Rio de Janeiro, o ex-jogador "apresenta melhora importante do quadro geral”.

“O senador Romário de Souza Faria encontra-se internado no Hospital Barra D´Or, desde a noite de 13 de julho, com quadro de infecção intestinal. Apresenta melhora importante do quadro geral. Permanece com antibioticoterapia intravenosa, em companhia de seus familiares. Previsão de alta nos próximos dias”, disse a unidade de saúde em nota, na última sexta-feira, 21.