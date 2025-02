Rosemberg diz que PT ganha crédito para formar chapa puro sangue em 26

Rosemberg Pinto, deputado estadual (PT) - Foto: Lula Bonfim | Ag, A TARDE

Após as discussões sobre a 1ª vice-presidência na AL-BA e a definição do nome de Ivana Bastos (PSD), o deputado Rosemberg (PT) disse que abriu mão da disputa em nome da governabilidade.

"Havia um certo descontentamento dessa posição do PT, por parte do senador Ângelo Coronel (PSD). Costumos ser de grupo, por isso discutimos e encontramos uma solução, já que era possível uma vacância de Adolfo Menezes, e pelo regimento da Casa, assumiria alguém que fosse do PSD, com a possibilidade inclusive de ser o presidente da Casa".

De acordo com Rosemberg, o PT deixa de estar na mesa diretora, mas ganha perspectiva para que em 2026 tenha crédito para construir uma chapa que agrade à população baiana.

"É uma decisão tomada com bom senso, já que que importa é pensar como grupo, por isso que a sigla ganha crédito para que em 2026 a gente possa formar a majoritária que agrade baianos baianas", afirmou.

Questionado se a formação da chapa pudesse ter Jaques Wagner e Rui Costa, o deputado é otimista pelo peso dos nomes.

"Ninguém pode negar que dois ex-governadores se configurem como representações grandiosas. Coronel tem direito de cobrar a posição dele na chapa. A discussão é que no momento oportuno esse assunto venha a ser colocado em pauta, o que deve acontecer a partir do meio de 2025 e início de 2026", finalizou.