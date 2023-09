Rosemberg rechaça 'retaliações' após reunião do Conselho Político

Líder do PT e do bloco governista na Assembleia Legislativa (Alba), o deputado Rosemberg Pinto rechaçou a possibilidade de que a base aliada do governador Jerônimo Rodrigues (PT) faça algum tipo de retaliação aos partidos que se afastaram e voltaram a compor a base após o pleito eleitoral em 2022.

Segundo ele, o momento é de aglutinar a base para formular a estratégia para o pleito do próximo ano, onde o PT mira importantes prefeituras.

"Não houve nenhum momento de fazer qualquer tipo de retaliação a partidos ou candidaturas que não estiveram com a campanha do governador Jerônimo Rodrigues em um primeiro momento. Os partidos de primeira hora obviamente teriam um olhar diferente, mas não faremos qualquer tipo de veto. O representante do PP estava na reunião, onde representava o conjunto de deputados da ALBA, e tratamos de forma muito simpática e aglutinadora", pontuou.

Ainda de acordo com Rosemberg, Salvador não foi o foco da reunião do Conselho Político, que ocorreu no último sábado 2, e projetou a decisão em torno do candidato que irá ser o nome da base para a disputa na capital baiana. Atualmente, Robinson Almeida (PT), Olivia Santana (PCdoB), Antonio Brito (PSD) e Geraldo. Jr (MDB) disputam o consenso. Segundo o líder governista, é importante que o nome esteja decidido antes do próximo ano.

"Nós não tratamos especificamente da cidade de Salvador e da retirada do nome de Zé Trindade ou da colocação do nome de Robinson Almeida. Nós tratamos da política de uma forma global no estado da Bahia e de como deveremos nos comportar junto aos partidos da base aliada. Na questão de Salvador, eu entendo que ainda está cedo, mas é legítimo que os países apresentem os nomes e que a gente vá maturando para encontrar o melhor nome de unidade que possa ser a referência para a disputa da Prefeitura de Salvador", afirmou.