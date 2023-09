Salvador fica para o próximo dia 11 no Conselho Político do governador

O que todo mundo da base do governador Jerônimo Rodrigues (PT) esperava para o encontro do Conselho Político ocorrido neste sábado, 2, era algo que decidisse um direcionamento acerca das eleições municipais em Salvador em 2024. No entanto, o encontro terminou sem novidades e assunto foi prorrogado para a próxima reunião, no dia 11 de setembro.

Com a desistência do presidente da Conder, Zé Trindade (PSB), da corrida pelo pleito, outros dois nomes se afunilam para disputar a preferência do governador para o próximo ano. O deputado estadual Robinson Almeida (PT) já foi referendado pelas executivas municipal e estadual do partido, já o vice-governador Geraldo Júnior (MDB) ainda busca se firmar como único nome do governo na corrida eleitoral, com o discurso de que, "sem unidade, não será o candidato".

A busca pela tão sonhada unidade citada por diversos membros do grupo político do governador tem ganhado cada vez mais força. O assunto já é falado abertamente pelo próprio Jerônimo e também pelo presidente do PT na Bahia, Éden Valadares.

Manhã dedicada a manter o diálogo com os partidos para uma direção construtiva da gestão política. Discutimos estratégias, trabalhando, juntos, com participação e engajamento, posturas importantes de quem realmente pensa nas baianas e nos baianos. pic.twitter.com/Rzt6HeLryK — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) September 2, 2023

Ao sair do evento deste sábado, Éden Valadares usou as redes sociais para comentar o encontro e citou que Jerônimo deu “passo importante para unidade de ação de sua base” e exaltou a tão falada construção de consensos.



“Mais uma importante reunião do Conselho Político dos Partidos Aliados do Governador Jerônimo Rodrigues. O governador dá um passo importante para unidade de ação de sua base, há mais de um ano da eleição, com muita disposição para o diálogo, a construção de consensos e o necessário planejamento eleitoral”, escreveu Éden.

Ao jornalista Victor Pinto, Éden falou abertamente sobre o desejo do governador em formar uma unidade da base, não só em Salvador, mas em todas as cidades em que há duas ou mais pré-candidaturas postas, mas que a divisão possa favorecer o grupo adversário.

"Onde haver duas candidaturas da base que possibilite a vitória adversária, vamos trabalhar para chegar no consenso de unidade", disse.



O que se sabe até aqui é que o nome do vice-governador voltou a ganhar força na disputa interna, mesmo antes de Trindade desistir do páreo. Os rumores eram de que Geraldo Júnior havia se enfraquecido internamente com o governador após perder o apoio de um importante aliado, o presidente da Câmara de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), que declarou apoio convincente e crucial ao prefeito Bruno Reis (UB).

Já Robinson Almeida tenta fazer prevalecer a ideia de uma candidatura oriunda do próprio partido do governador, para firmar espaços e garantir a unidade, mas desta vez dentro do próprio PT, que neste ano externou, muitas vezes, suas tantas divergências internas.

Segundo apuração do Portal A TARDE, no encontro, Jerônimo reforçou o pedido para que os aliados se esforcem na construção de palanques únicos em todas as disputas municipais do estado em 2024.

Jerônimo não chegou a discutir no encontro os nomes colocados para representar a base. Entretanto, conforme antecipado pelo Portal A TARDE na última semana, há a preferência estabelecida pelo deputado estadual Robinson Almeida.