José Trindade desiste de candidatura para 2024

Especulado como candidato da base do governador Jerônimo Rodrigues (PT) ao longo do ano, o presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) José Trindade não será candidato a prefeito de Salvador em 2024.

Nome de confiança do ministro da Casa Civil Rui Costa (PT), o ex-vereador não conseguiu ser o nome que unificasse a base governista em um momento onde o PT baiano parece dividido e toma decisões sem unidade.

A decisão do diretório estadual do partido em lançar a candidatura do deputado estadual Robinson Almeida (PT) não caiu bem na avaliação de partidos aliados e especulações de uma possível filiação de Trindade ao Avante, legenda aliada de primeira mão e sob o comando de Ronaldo Carletto, para disputar o pleito tomaram conta dos bastidores.

A escolha de Robinson parece também isolar o comando e influência do ministro Rui Costa sobre a gestão estadual do partido.

Ainda que a decisão não tenha sido sacramentada, já que deverá ser tomada em última instância pelo governador Jerônimo Rodrigues, Trindade decidiu sair do páreo por motivos pessoais e para cuidar da sua saúde após passar por uma cirurgia cardíaca na última semana.