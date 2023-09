Primeira reunião do conselho político termina sem novidades no CAB

A primeira reunião do conselho político da base aliada do governador Jerônimo Rodrigues (PT), ocorrida na manhã deste sábado, 2, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), terminou sem decisões acerca de nomes escolhidos para a disputa das eleições de 2024.

Segundo apuração do portal A TARDE, no encontro, Jerônimo reforçou o pedido para que os aliados se esforcem na construção de palanques únicos em todas as disputas municipais do estado em 2024.

O governador também deixou claro que, na hora de escolher quais candidatos irão representá-los no pleito de 2024, terão prioridades aqueles quadros políticos que o apoiaram em 2022. Quem se juntou depois à base aliada ficará abaixo na métrica escolhida por Jerônimo para as decisões.

Compuseram o conselho político neste sábado os líderes estaduais de PT, PCdoB, PV, MDB, PSD, Avante, PSB, Patriota, Podemos, Solidariedade, PP, Rede e PSOL, além do próprio Jerônimo, de seu chefe de gabinete, Adolpho Loyola (PT); e do secretário estadual Luiz Caetano (PT), das Relações Institucionais.

Presidente de honra do MDB-BA, o ex-deputado federal Lúcio Vieira Lima conversou com o portal A TARDE e revelou o conteúdo da reunião.

“Tentamos traçar uma estratégia. De decidido, nada. Foi reafirmado aquilo que ele deseja: que se faça uma união da base no maior número de municípios possíveis. Ele considera que há 300 municípios que não haverá problema nenhum, mas, nos 100 maiores municípios, a gente precisa ter uma atenção especial. Temos um projeto político e facilita esse projeto se a gente permanecer unido. O governador disse para os partidos começarem conversas bilaterais, sempre com a presença de Caetano e Adolpho”, contou Lúcio.

Também procurado pela reportagem, Luiz Caetano, que é um dos nomes especulados para representar Jerônimo na disputa eleitoral de Camaçari, afirmou que a reunião foi muito positiva e reforçou a importância da unidade do grupo governista.

“A reunião teve a presença de todos os partidos políticos da base. É uma reunião um ano antes da eleição, então foi uma reunião estratégica. O governador colocou as bases estratégicas para que a gente possa marchar juntos em todos os municípios. Naqueles em que não for possível entrar em acordo para a unidade, faremos um acordo de não agressão. Mas a unidade da base do governo é importante. Não apenas em Salvador. Mas em todos os municípios do estado”, disse o secretário estadual.

Lúcio Vieira Lima demonstrou concordância com Jerônimo na colocação do critério de prioridades para aqueles que já estavam na base durante as eleições estaduais de 2022. Segundo ele, porém, isso não significa uma perseguição a quem não era aliado.

“Ele vai prestigiar quem votou nele. Ele estará no palanque de quem votou nele prioritariamente. Mas isso não significa que haverá perseguição, de jeito nenhum. É apenas uma ordem de prioridades”, avaliou.

No caso de Salvador, segue indefinida a corrida para representar o grupo de Jerônimo nas próximas eleições. O governador não chegou a discutir os nomes colocados. Entretanto, conforme antecipado pelo portal A TARDE na última semana, há uma preferência estabelecida pelo deputado estadual Robinson Almeida (PT).

O vice-governador Geraldo Júnior (MDB) corre por fora na disputa, que ainda possui os deputados federais Antonio Brito (PSD) e Lídice da Mata (PSB), a deputada estadual Olívia Santana (PCdoB) e o vereador Sílvio Humberto (PSB).

Apesar de ser mais simpático ao nome de Robinson, Jerônimo ainda não decidiu quem será o candidato. A intenção do governador é formar um consenso em seu conselho político, evitando dividir a base aliada em 2024.