Rosenberg Pinto fala sobre as especulações do retorno do PP ao governo

O deputado estadual Rosemberg Pinto comentou sobre as especulações do retorno de deputados pepistas a base governista. De acordo com o deputado, o próprio PP como partido não tem interesse em recompor essa relação.

"Olha bem hoje eu vi uma fala do nosso próximo governador Jerônimo Rodrigues falando aqui na casa de uma prioridade no relacionamento com os parlamentares independentemente seja do PP, seja do PDT ou de qualquer outro partido pra consolidar uma certa maioria aqui na casa. Na minha opinião pessoal eu acho que não deva existir nem interesse do PP como partido e nem do governo em recompor essa relação partidária nesse momento. Ficaria uma coisa estranha e no meu olhar desleal com os partidos que acompanharam o governador Jerônimo nessa caminhada onde o PP foi o nosso adversário". Falou Rosemberg.

O deputado considera uma possível reaproximação com deputados do PP como "situação inusitada". "Passado a eleição o PP volta pra cá certamente querendo participação no governo. Então isso vai criar uma situação na inusitada. Eu acho que a gente pode conduzir aqui na casa um estreitamento, uma relação. Enquanto eu estiver aqui até o dia 31 de janeiro como líder da bancada de governo eu vou trabalhar no sentido de dialogar com esses parlamentares. Sou amigo de todos mas causaria um estranhamento essa esse retorno partidário do PP pra base aliada do governo". pontuou

Rosemberg que também é líder da bancada do governo na Alba, falou sobre a possibilidade de Rui e Wagner assumirem ministérios no governo do presidente eleito, Luís Inácio Lula da Silva.

"O governador Rui Costa e o senador Jaques Wagner trabalha de uma forma unificada. A participação dos baianos da base do governo no governo federal é uma coisa construída com todos os partidos obviamente sobre a liderança do governador Rui Costa, do senador Jaques Wagner, do senador Otto Alencar e do próximo governador Jerônimo Rodrigues. Então qualquer discussão não terá disputa, muito pelo contrário, será uma construção de unidade".