Rui Costa acompanha Lula em visita ao litoral de São Paulo

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, embarcou para São Paulo na manhã desta segunda-feira, 20, na Base Aérea de Salvador, para acompanhar o presidente Lula durante a viagem a São José dos Campos. O município foi um dos afetados pelas fortes chuvas que atingiram o litoral norte do estado. Pelo menos 36 pessoas morreram devido ao temporal.

A previsão é de que após a visita e sobrevoo de áreas afetadas, Rui Costa retorne a Salvador. O ministro pousou no estado de São Paulo com a comitiva presidencial, às 9h40.

Pelas redes sociais Rui lamentou a tragédia e disse que a prioridade é socorrer “e depois dar as mãos no processo de reconstrução”. “A ação do Governo Federal na região está em curso e seguirá durante todas as etapas”, garantiu.