Rui Costa garante linha de crédito federal para empresas no RS | A TARDE

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), garantiu, nesta quarta-feira, 8, a criação de uma linha de crédito federal para que as empresas gaúchas destruídas pela chuva que atinge o estado possam passar pelo processo de reconstrução.

Rui lembrou do último desastre enfrentado pelo estado e as medidas adotada na ocasião. O ministro ainda explicou que serão usadas diferentes modalidades para atender as demandas dos grandes empresários e das pequenas empresas.

"No desastre passado, oferecemos subvenção para pequenas empresas e produtores rurais. Vamos manter esse parâmetro para o pequeno produtor e empresário. Para os maiores [empresários], isso será feito com o modelo de fundo garantidor porque isso permite taxas muitas mais baixas. Então serão modalidades diferenciadas para pequenos comerciantes e grandes empresários", explicou Rui, durante evento no Planalto.

"A linha de crédito terá forte subsídio para que empresas rurais e urbanas possam se reerguer. O presidente Lula deve se debruçar sobre isso ainda hoje para anunciar amanhã. O anúncio da linha de crédito vai depreender se eles [técnicos do governo] vão conseguir terminar os trabalhos hoje. Não é só definir linhas, taxas. Eu preciso dizer: quem fatura até quanto vai ter esta linha com tal taxa de juro. Esse detalhamento que as equipes estão fazendo hoje. O presidente [Lula] já deixou a agenda dele disponível para amanhã de manhã", reforçou o ministro petista.

