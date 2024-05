Rui Costa visita abrigo no RS com Lula | A TARDE

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), visitou, nesta quarta-feira, 15, um abrigo no município gaúcho de São Leopoldo, acompanhado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ao chegar no estado, Lula de comprometeu a reconstruir as casas destruídas pela chuva que atinge o Rio Grande do Sul. Na mesma linha, Rui garantiu o apoio federal.

“Acompanhamos o presidente Lula em uma visita a um abrigo em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, onde levamos um pouco de conforto às pessoas nesse momento tão difícil e reafirmamos o compromisso de oferecer todo o apoio federal possível ao povo gaúcho”, escreveu.

