Sabino agradece a Lula e União Brasil após ser confirmado no Turismo

Horas após aceitar o convite para assumir o Ministério do Turismo, o deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA) divulgou um vídeo nas redes sociais agradecendo a bancada do seu partido pela indicação e ressaltando o seu compromisso com a pasta. O parlamentar foi convidado nesta quinta-feira, 13, para chefiar o Turismo em substituição de Daniela Carneirro, que pediu desfiliação da sigla em abril.

“Acabei de sair de uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente Lula, onde recebi e aceitei o convite pra ser o novo ministro do Turismo no Brasil. Agradeço ao presidente pela confiança, agradeço à minha bancada do União Brasil na Câmara dos Deputados e assumo com responsabilidade, com muita disposição”, diz Sabino.

O partido vinha pressionando o governo Lula (PT) para fazer a troca de Carneiro por Sabino, assim que a parlamentar anunciou a sua desfiliação. Contudo, o convite só foi oficializado nesta quinta pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O deputado foi convidado para chefiar a pasta durante reunião na sede da Presidência. O encontro contou com a presença do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE).

Já o anúncio da oficialização partiu do Palácio do Planalto. Segundo o Planalto, a nomeação do novo ministro sairá no Diário Oficial da União (DOU) nos próximos dias.

Confira vídeo de agradecimento:

Sabino agradece União Brasil por indicação ao Ministério do Turismo Reprodução | Redes Sociais