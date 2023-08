Sabino convida ex-secretário de Lula para assumir pasta no Turismo

As primeiras mudanças no Ministério do Turismo já começaram a ser feitas pelo recém-nomeado ministro, Celso Sabino. A modificação abrange a Secretaria Nacional de Planejamento, Sustentabilidade e Competitividade que para o cargo foi convidado Milton Zuanazzi. As informações são da coluna Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Zuanazzi coleciona experiência na área e já atua na pasta durante o primeiro mandato do governo Lula (PT). À época, ele foi secretário de Turismo entre os anos de 2003 a 2006. Em seguida, assumiu a presidência da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) até 2007. Além disso, ele também passou pela Associação Brasileira de Turismo Social.

De acordo com apurações do colunista, o ministro estuda fazer novas trocas na pasta.