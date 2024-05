Salvador é 5ª cidade mais visitada por ministros da gestão de Lula | A TARDE

Salvador está no ranking das cinco cidades mais visitadas pelos ministros do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O levantamento, realizado pelo Fiquem Sabendo, foi registrado do período de 1º de janeiro de 2023 e 12 de abril deste ano e ao todo foram 1.660 viagens realizadas.

A agência de dados especializada no acesso a informações públicas, indicou que a capital baiana recebeu 45 visitas desde o início da gestão.

Na lista, Salvador está na quinta colocação entre os destinos. Em primeiro, está São Paulo, com 309 viagens, seguido do Rio de Janeiro com 190, Recife com 75 e Brasília com 50 viagens.

Os baianos, Rui Costa, ministro da Casa Civil e Margareth Menezes, ministra da Cultura, não registraram tantas viagens. Menezes é a quinta no ranking de parlamentares que menos visitou as cidades desde o início da gestão, com 28 viagens oficiais e Rui Costa com 39 eventos.

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira (PT), foi o mais viajou, 82 vezes, seguido por Nísia Trindade, da Saúde (73), e Camilo Santana (PT), da Educação (67).