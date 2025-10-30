Salvador vira palco de discussões sobre eleições de 2026

Abertura da Copeje aconteceu nesta quinta-feira, 30 - Foto: José Simões | AG. A TARDE

Salvador virou palco das discussões sobre o processo eleitoral de 2026 e seus desafios. Teve início, nesta quinta-feira, 30, a XIII edição do Encontro Nacional do Colégio Permanente de Juristas da Justiça Eleitoral (Copeje). A abertura contou com a presença de autoridades, especialistas do tema e representantes de diferentes segmentos da sociedade.

Presidente do Copeje, Guilherme Pupe destacou alguns dos desafios para o pleito do próximo ano, e afirmou estar na expectativa para a entrega do novo código eleitoral, que acontecerá por meio de uma 'minirreforma'.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Vivemos a expectativa de uma minirreforma, um novo código eleitoral, é uma reforma que acabou não vingando, mas o TSE ainda indicará uma resolução que vai reger o pleito de 2026, esse vai ser um dos temas nesse nosso encontro", destacou.

Jerônimo Rodrigues e Guilherme Pupe, presidente do Copeje | Foto: José Simões | AG. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT), também presente na abertura do evento, falou sobre a importância de trazer para a Bahia o debate sobre os rumos da democracia e a atuação da Justiça Eleitoral.

"Fiquei feliz com a programação quando vi que o tema das fake news vai ser tratado aqui, espero que as inovações do Copeje possam ajudar a Justiça Eleitoral a se consolidar e buscar saídas para evitar que as fake news possam atrapalhar o processo eleitoral", afirmou o governador.

Desafios

Presente na abertura do encontro, o desembargador eleitoral Danilo Costa Luz citou os desafios da Justiça Eleitoral para as eleições do próximo ano. Ao Portal A TARDE, ele pontuou que o uso distorcido das ferramentas de inteligência artificial é uma das preocupações, e explicou como o assunto tem sido discutido.

| Foto: José Simões | AG. A TARDE

"A inteligência artificial é um tema importante, principalmente nas próximas eleições. O Tribunal tem investido nos servidores, na sua própria inteligência artificial, é um desafio diário, mas o tribunal está pronto para resolver e aprimorar suas questões referentes a isso", afirmou Danilo Costa Luz.

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), Abelardo Paulo da Matta Neto explicou, em conversa com a imprensa, pouco antes do evento, que o TRE já iniciou as tratativas sobre o processo eleitoral de 2026, e fez um apelo para que o trabalho ocorra em conjunto com diversos setores da sociedade.

"O TRE já está fazendo o planejamento das eleições de 2026. Tivemos uma reunião com todos os secretários, fazendo o planejamento de tudo que aconteceu nas eleições municipais, e o que pudemos melhorar para que as eleições de 2026 sejam exitosas. Parcerias com segmentos da sociedade, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com as prefeituras de cada município, com Embasa, Neoenergia. Temos que ter essa união para que as eleições transcorram no mesmo clima que transcorreram as municipais", afirmou.

Setor empresarial atento ao debate

O setor empresarial também se fez presente na abertura do encontro, com a presença da presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), Isabela Suarez. Ao Portal A TARDE, a empresária falou como a ACB tem acompanhado as discussões e o cenário político para o próximo ano, e destacou o caráter apartidário da instituição.

A ACB é uma instância de articulação que representa o setor produtivo, que fala pelos empresários, e o nosso caráter, historicamente, foi de sempre se manter apartidário, defendendo as pautas comuns que são de interesse da sociedade e, sobretudo, da sociedade. É assim que a ACB se manterá, respeitando quem o povo brasileiro e baiana escolher para representá-los Isabela Suarez, presidente da ACB

Isabela Suarez ainda pontuou a necessidade de aproximação entre a ACB e o Poder Judiciário.

Isabela Suarez, presidente da ACB | Foto: José Simões | AG. A TARDE

"Essa aproximação é fundamental, eu tenho um esforço grande para representar a associação em todos os eventos, porque existem desafios, e para que os desafios sejam superados, precisamos ter diálogo, aproximar das instituições, isso envolve o Poder Judiciário, porque é lá que os conflitos acontecem. Acho que é fundamental, a gente cumpre nosso dever, fico feliz de assistir a chegada dos eventos jurídicos na cidade. Isso para Salvador é muito bom, que tem como vocação o turismo e a hospitalidade", afirmou.

Confira:

31/10 – 9h | Tema: “O Projeto do Novo Código Eleitoral – Aspectos Relevantes e Questões Controvertidas”

31/10 – 9h45 | Tema: “Fraude à Cota de Gênero e a Jurisprudência dos Tribunais Regionais Eleitorais”

31/10 – 11h | Tema: “Direito Penal Eleitoral – Avanços e Retrocessos”

31/10 – 14h30 | Tema: “Inteligência Artificial, Fake News e Deep Fake na Propaganda Eleitoral”

31/10 – 16h | Tema: “Tribunal Superior Eleitoral – Precedentes Vinculantes e Resoluções”