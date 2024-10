Saturnino Braga, ex-prefeito do Rio de Janeiro, morre nesta quinta

Ex-senador, morreu, aos 93 anos - Foto: Reprodução

Roberto Saturnino Braga, ex-prefeito do Rio de Janeiro e ex-senador, morreu, aos 93 anos, nesta quinta-feira (3). A filha de Saturnino, Maria Adelia, informou ao O Globo que o pai deu entrada no CTI Hospital Pró-Cardíaco, na Zona Sul do Rio, na última sexta-feira, 27, com um quadro de pneumonia.

Na noite de quarta-feira (2), o hospital divulgou uma nota dizendo que Saturnino Braga estava internado “no CTI do Hospital Pró-Cardíaco recebendo cuidados paliativos diante de um quadro clínico de improvável reversão”.

Roberto Saturnino Braga nasceu no dia 13 de setembro de 1931, formou-se em Engenharia pela Universidade do Brasil (atual UFRJ) em 1954.

O ex-prefeito herdou a tradição política no Rio de seu pai, Francisco Saturnino Braga, que foi deputado federal por três mandatos. Em 1963, Roberto Saturnino Braga entrou para a política como deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro, numa coligação formada pelo PSB, MTR e PST.

Durante a ditadura militar que criou o bipartidarismo, Saturnino ingressou no MDB e se tornou senador pelo Rio de Janeiro de 1975 a 1985.

Ele foi o primeiro prefeito eleito de forma direta no Rio de Janeiro, em 1985, pelo PDT, com quase 40% dos votos, após a redemocratização do Brasil, esteve à frente da prefeitura de 1986 a 1989.

Roberto Saturnino Braga já era viúvo e deixou três filhos, Adelia, Bruno e Antonio Frederico.