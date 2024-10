Famosos lamentam a morte de Cid Moreira: “Descanse em paz”

Cid Moreira estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na Região Serrana do RJ - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Amigos e fãs de Cid Moreira lamentaram a morte do jornalista, um dos rostos mais icônicos da televisão brasileira, aos 97 anos. Ele, que estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na Região Serrana do RJ, e nas últimas semanas vinha tratando de uma pneumonia, morreu nesta quinta-feira, 3.

Veja as homenagens feitas pelos famosos:

William Bonner

William Bonner lamentou a morte de Cid Moreira | Foto: Reproduções

Ana Maria Braga



“Cid Moreira, sua voz e talento marcaram gerações e transformaram o jornalismo brasileiro. Agradecemos por sua dedicação e por nos ensinar a importância da verdade. Sua contribuição será eternamente lembrada. Descanse em paz”, escreveu a apresentadora no Instagram.

Fátima Bernardes

“Quando eu comecei a assistir ao jornal nacional, ele estava lá. Quando eu me tornei jornalista, ele estava lá. A primeira vez em que entrei ao vivo no #JN no meio de uma enchente, foi ele que chamou o meu nome: ‘de lá fala ao vivo a repórter Fátima Bernardes’. A voz dele naquela bancada, era uma grife, um selo de qualidade. Hoje, Cid Moreira se foi, mas não será esquecido, marcou uma época. Meu carinho sincero pra todos que o amavam”, escreveu Fátima no Instagram.

Milton Neves



“Nunca, em tempo algum, haverá na locução brasileira uma voz tão icônica como a de Cid Moreira. Ele nos deixou na manhã desta quinta-feira (3), aos 97 anos. Que pena, Cid”, lamentou.

Celso Portiolli



“Hoje nos despedimos de uma das vozes mais marcantes da história da televisão brasileira. Cid Moreira, aos 97 anos, partiu, mas sua voz e legado ficarão eternizados. Muito mais do que um ícone do Jornal Nacional, ele soube se reinventar e levar sua sabedoria e carinho ao público, seja nas redes sociais ou através da gravação da Bíblia, um trabalho que tocou e inspirou milhões de pessoas”, escreveu o apresentador.

Ele continuou: “Cid sempre foi um exemplo de generosidade e dedicação, mantendo uma conexão verdadeira com seus fãs ao longo de décadas. Que sua jornada seja de luz e que Deus conforte o coração dos amigos e familiares neste momento difícil. Sua voz será sempre lembrada, mas o ser humano incrível que ele foi, esse nunca será esquecido. Descanse em paz, Cid Moreira”.

Mauricio Ferraz



“Que triste. Que Deus lhe dê o descanso merecido”, disse o jornalista.

Paulo Ricardo



“A voz… RIP Cid Moreira”, lamentou o cantor Paulo Ricardo.



Sidney Magal

“O Brasil se despede de uma das mais inconfundíveis vozes do jornalismo. Presto minhas condolências aos familiares, amigos e fãs do Cid Moreira, neste momento de luto”, lamentou o cantor.

Thiago Oliveira

“Hoje perdemos mais um grande mestre do audiovisual. Uma voz incomparável que marcou muitas gerações, um professor pra nós que amamos televisão e rádio. Cid Moreira colocou na memória da família brasileira o maior e melhor ‘Boa Noite’. Em 2023 tive o prazer de fazer um trabalho aqui nas redes sociais com ele, um vídeo curto mas sem dúvidas inesquecível pela honra que tive e pela sua gentileza de topar se divertir junto comigo. Obrigado Cid Moreira”, agradeceu o jornalista.