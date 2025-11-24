Menu
HOMENGEM

Secretário da Seap recebe Título de Cidadão Ireceense

José Castro foi nomeado para o cargo em 1º de maio de 2024

Redação

Por Redação

24/11/2025 - 21:11 h
Secretário da Seap, José Castro.
Secretário da Seap, José Castro. -

O secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), José Castro, receberá o Título de Cidadão Ireceense, na Câmara de Vereadores de Irecê, na quinta-feira, 27.

José Castro é ex-diretor-geral da Seap e foi nomeado para o cargo em 1º de maio de 2024. A cerimônia acontece às 19h, na sede do Poder Legislativo de Irecê.

Tags:

Administração Penitenciária Câmara de Vereadores Cidadão Ireceense José Castro

Ver todas

