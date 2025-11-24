HOMENGEM
Secretário da Seap recebe Título de Cidadão Ireceense
José Castro foi nomeado para o cargo em 1º de maio de 2024
Por Redação
O secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), José Castro, receberá o Título de Cidadão Ireceense, na Câmara de Vereadores de Irecê, na quinta-feira, 27.
José Castro é ex-diretor-geral da Seap e foi nomeado para o cargo em 1º de maio de 2024. A cerimônia acontece às 19h, na sede do Poder Legislativo de Irecê.
