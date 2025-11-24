Secretário da Seap recebe Título de Cidadão Ireceense

Secretário da Seap, José Castro. - Foto: Olga Leira | Ag. A TARDE

O secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), José Castro, receberá o Título de Cidadão Ireceense, na Câmara de Vereadores de Irecê, na quinta-feira, 27.

José Castro é ex-diretor-geral da Seap e foi nomeado para o cargo em 1º de maio de 2024. A cerimônia acontece às 19h, na sede do Poder Legislativo de Irecê.