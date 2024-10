"Segredo é trabalhar", garante Marcelo Belitardo sobre reeleição

Marcelo Belitardo foi reeleito com 64,27% dos votos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Prefeito reeleito de Teixeira de Freitas, Marcelo Belitardo (União Brasil) acredita que os 51.156 (64,27%) votos conquistados nas urnas no último dia 6 de outubro são frutos do seu trabalho e dos investimentos feitos no município nos últimos quatro anos. Em entrevista ao Portal A TARDE, o gestor revelou os planos para o segundo mandato.

Segundo o prefeito, as realizações da sua gestão lhe garantiram uma campanha "tranquila e consolidada", com aceitação popular.

O segredo é trabalhar Marcelo Belitardo, prefeito de Teixeira de Freitas

"A reeleição é uma avaliação dos quatro primeiros anos de gestão. Já ouvi muitos políticos experientes falarem que quando um prefeito é eleito, ele é eleito para oito anos e tem um plebiscito no meio para avaliar se merece ou não continuar. Então, o segredo é trabalhar. Desde o início a gente investiu em tecnologia na máquina pública, em organização e eficiência para trazer resultados diretos em todas as áreas, e por conta disso, nossa campanha foi bem tranquila, bem consolidada, por conta de uma aceitação popular por quatro anos de muito trabalho. O segredo está aí, é trabalhar bastante desde o início", afirmou Belitardo.



Desafios

Teixeira de Freitas tem apenas 39 anos de emancipação. Questionado sobre os desafios do segundo mandato, Belitardo explica que por ser uma cidade nova, Teixeira necessita de uma atenção especial na área de infraestrutura, que será um dos focos nos próximos quatro anos.

"Aqui na cidade, a gente tem algumas deficiências com relação à infraestrutura física. Teixeira é uma cidade muito nova que cresceu muito, mas sem o investimento em estrutura básica, então nosso foco é melhorar a estrutura física. A gente está muito focado em pavimentação plana, drenagem pluvial, acessibilidade, mas sem esquecer as outras áreas. A gente busca cumprir os investimentos na saúde, educação, no esporte, mas o foco principal é trazer estrutura física de qualidade", explicou o prefeito.

Marcelo Belitardo disse ainda que, apesar das diferenças políticas, pretende manter o diálogo com o governo do Estado e o governo federal. O prefeito pontuou que o objetivo é entregar para a população o que é de necessidade para o município.

"Temos o maior respeito pelo governo federal, pelo governo do Estado, e o diálogo é essencial, porque todo gestor, independente da sua posição política, ele tem um objetivo, que é aplicar o recurso de forma eficiente para atender o cidadão. Independente de lado político, a gente está sempre buscando o diálogo e trazer investimentos para a cidade", garantiu o prefeito.

A gente está sempre buscando o diálogo e trazer investimentos para a cidade

Natural de Salvador, Marcelo Belitardo tem 47 anos, é médico, e caminha para o segundo mandato. Ele foi eleito pela coligação 'Teixeira no caminho certo', formada por União Brasil (seu partido), PDT, PRD, DC e Solidariedade.