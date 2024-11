“Sempre acreditei na mobilização popular", diz deputado Daniel Almeida

- Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Uma manifestação contra a escala de trabalho 6x1, ocorre em Salvador nesta sexta-feira, 15. A ação, organizada pelo movimento Vida Além do Trabalho (VAT), reúne pessoas no Farol da Barra, onde a concentração começou por volta das 10h. O objetivo é mobilizar a população em favor do fim dessa jornada de trabalho. O deputado federal Daniel Almeida (PC do B), presente no ato, defendeu o projeto de lei e afirmou que mobilizações como essas mudaram a história.

“Sempre acreditei na mobilização popular. Foi essa mobilização popular que tomou a decisão de virar todos os momentos históricos no nosso país. A anistia só veio porque teve mobilização popular para vencer a ditadura. A ditadura só acabou porque teve mobilização popular na direita. Teve as greves que ressurgiram no final da década de 70, onde as ruas foram ocupadas pelos trabalhadores para fazer a redemocratização, fazer a constituição brasileira”, disse ele ao portal A TARDE.

O deputado destacou ainda que as novas tecnologias influenciaram no processo positivo e devido a estes avanços a forma de produzir mudou. Segundo ele, o mercado de trabalho precisa se adaptar.

“Esse debate sobre jornada de trabalho é um debate global. O mundo está discutindo. As tecnologias que foram agregadas ao processo produtivo exigem que nós façamos uma adaptação a essa realidade. A forma de produzir mudou muito, a sociedade demanda outros serviços e isso não se ajusta ao mundo do trabalho. Então era estranho que esse debate não viesse. Ele veio. Nós estamos nas ruas”.

Sobre as críticas que o projeto enfrenta, Daniel Almeida destacou que a escala só favorece o dono do capital, e que por isso, os trabalhadores devem lutar para que esta mudança ocorra.

“Se dependesse do dono do capital, não tinha CLT, décimo terceiro salário, férias, jornada de 8 horas. Tudo isso é uma grande falácia. Na verdade, se a gente olhar o que era o mundo do trabalho e a atividade produtiva há 36 anos, em 1988, quando a Constituição foi promulgada, nós vamos verificar que a mesma quantidade de horas hoje produz 20, 30 vezes mais", pontuou.

“Outro elemento é o seguinte, as atividades novas que surgiram, hoje a grande economia é economia de serviço. Então quando você deixa o tempo livre das pessoas, eles vão fazer outra coisa, vão fazer outro entretenimento, vão viajar, tudo isso gera uma outra economia, que é absolutamente visível, necessário e que está presente na sociedade de hoje”, completou.