Senado abre licitação de serviços de lavanderia por R$ 155 mil

O Senado abriu licitação para contratar serviços de lavanderia para as residências oficiais, Presidência, áreas administrativas e legislativas para atender os legisladores e os agentes públicos, no valor de R$ 155.547,80.

A empresa que ainda será contratada, no critério do menor preço, deverá prestar serviços de lavanderia e higenização, a fim de retirar a sujeira “encrustada, mau cheiro e garantia de perfeito uso dos objetos”.

Para além, o edital que o pregão também orienta que o empreendimento escolhido elimine a “proliferação de ácaros, fungos e microrganismos reconhecidamente causadores de problemas respiratórios”.

A contratada deverá higienizar poltronas, assentos, sofás, banquetas, cadeiras, por R$ 74.607,80. Assim como cortinas, forros e tapetes no valor de R$ 80.940,00. Ao todo, o serviço custará pouco mais de R$ 155 mil.

A data da abertura da carta com a proposta vencedora acontece no dia 06 de setembro, às 9h30, com contrato firmado por um ano.