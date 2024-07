Senador articula almoço entre Lula e sertanejos

Presidente deve almoçar com artistas sertanejos - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O senador Jorge Kajuru (PSB/GO), vice-líder do governo no Senado, está organizando um almoço entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e importantes nomes da música sertaneja. A informação é de Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo.

De acordo com a publicação, Chitãozinho e Xororó, Bruno e Marrone, Leonardo e Eduardo Costa teriam sido procurados e estariam dispostos a dialogar com o Planalto.

Defensor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o cantor Gusttavo Lima seria o único resistente ao encontro com Lula.

No segundo turno da eleição presidencial de 2022, artistas sertanejos foram ao Planalto e anunciaram, de forma coletiva, apoio ao então presidente Bolsonaro. O gesto, entretanto, não surtiu efeito nas urnas, com a derrota do mandatário para Lula.