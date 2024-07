Sílvio Humberto exalta participação popular no 2 de julho

Sílvio Humberto esteve presente na saída do cortejo nesta terça-feira | Foto: - Foto: Vinicius Portugal / Portal Massa

Presente nas festividades do 2 de julho no Largo da Lapinha, o vereador de Salvador, Sílvio Humberto (PSB), reforçou a importância do ‘povão’ dentro das comemorações em homenagem à independência da Bahia.

“O que faz o 2 de Julho ser o que é, justamente são os movimentos sociais, porque seria uma festa cívica, o que dá o caráter popular é a presença do povo, dos movimentos sociais, mantendo em dias as suas reivindicações. Esse é o momento político-eleitoral, mas tirando esse ano, sempre as pessoas estão aqui, e o que fez com que o 2 de Julho saísse foi o povo, porque se a gente lembrar, voltar na história em 1823, o povo ganhou, mas não levou, eu sempre digo isso porque a abolição veio 65 anos depois”, afirmou.

Sílvio também destacou o caráter religioso da festa, com a exaltação do povo aos caboclos, que são símbolos da festa e atraem uma multidão querendo tirar foto e até mesmo tocar os carros que os transportam como forma de devoção.

“Esse caráter das pessoas estarem nas ruas, para além do que a gente enxerga. Quando você passa ali no carro da cabocla, do caboclo, você vê as manifestações religiosas, como isso é importante, as pessoas agradecendo primeir e depois pedindo, renovando seus desejos, suas promessas, e é isso que faz o 2 de julho ser o que é. É diferente do 7 de setembro que é uma parada, mas aqui é mais do que uma parada, é uma festa popular amanhã, tarde e noite”, concluiu.