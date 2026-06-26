Sob críticas internas, PSOL é o 12º partido com mais verba eleitoral

O PSOL é o 12º partido com maior volume de recursos do fundo eleitoral para as eleições de 2026. A sigla contará com cerca de R$ 131,5 milhões para financiar candidaturas em todo o país, em meio a críticas da deputada federal Erika Hilton sobre a distribuição desses recursos na campanha.

O valor representa um aumento de 31,4% em relação a 2022, quando o partido recebeu pouco mais de R$ 100 milhões, segundo levantamento do jornal O Globo. Naquele pleito, o PSOL ocupava a 14ª posição no ranking de distribuição do fundo eleitoral.

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O crescimento no repasse ocorre em um cenário em que a legenda, que integra a federação PSOL-Rede, tenta superar a cláusula de barreira –- regra que exige desempenho mínimo nas eleições para garantir acesso a recursos públicos e tempo de propaganda em rádio e TV.

Ranking dos maiores recursos

No topo da lista de partidos com mais recursos do fundo eleitoral estão:

PL : cerca de R$ 881,6 milhões

: cerca de R$ 881,6 milhões PT : aproximadamente R$ 615,3 milhões

: aproximadamente R$ 615,3 milhões União Brasil : cerca de R$ 526,2 milhões

Entenda as críticas

A distribuição interna dos recursos do PSOL foi alvo de críticas da deputada Erika Hilton, que usou as redes sociais na terça-feira, 23, para acusar a direção nacional do partido de descumprir acordos e compromissos sobre a divisão do fundo eleitoral.

“Simplesmente chocada e decepcionada. (...) O PSOL precisa cumprir os acordos que fez conosco. E não está cumprindo. Está rasgando nossos combinados e praticamente nos inviabilizando", escreveu a deputada.

Erika afirmou ainda que decidiu permanecer no partido durante a janela partidária para contribuir com a construção de uma base de apoio mais ampla ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas disse que a falta de apoio financeiro e logístico pode prejudicar sua pré-campanha à reeleição.

“Sou uma deputada negra e travesti. Para viajar São Paulo, maior estado do país, puxando votos, preciso de uma logística imensa e de um esquema de segurança fortíssimo”, afirmou.

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