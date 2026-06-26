ELEIÇÕES
Sob críticas internas, PSOL é o 12º partido com mais verba eleitoral
Ao todo, sigla terá R$ 131 milhões do fundo eleitoral em 2026
O PSOL é o 12º partido com maior volume de recursos do fundo eleitoral para as eleições de 2026. A sigla contará com cerca de R$ 131,5 milhões para financiar candidaturas em todo o país, em meio a críticas da deputada federal Erika Hilton sobre a distribuição desses recursos na campanha.
O valor representa um aumento de 31,4% em relação a 2022, quando o partido recebeu pouco mais de R$ 100 milhões, segundo levantamento do jornal O Globo. Naquele pleito, o PSOL ocupava a 14ª posição no ranking de distribuição do fundo eleitoral.
O crescimento no repasse ocorre em um cenário em que a legenda, que integra a federação PSOL-Rede, tenta superar a cláusula de barreira –- regra que exige desempenho mínimo nas eleições para garantir acesso a recursos públicos e tempo de propaganda em rádio e TV.
Ranking dos maiores recursos
No topo da lista de partidos com mais recursos do fundo eleitoral estão:
- PL: cerca de R$ 881,6 milhões
- PT: aproximadamente R$ 615,3 milhões
- União Brasil: cerca de R$ 526,2 milhões
Entenda as críticas
A distribuição interna dos recursos do PSOL foi alvo de críticas da deputada Erika Hilton, que usou as redes sociais na terça-feira, 23, para acusar a direção nacional do partido de descumprir acordos e compromissos sobre a divisão do fundo eleitoral.
“Simplesmente chocada e decepcionada. (...) O PSOL precisa cumprir os acordos que fez conosco. E não está cumprindo. Está rasgando nossos combinados e praticamente nos inviabilizando", escreveu a deputada.
Erika afirmou ainda que decidiu permanecer no partido durante a janela partidária para contribuir com a construção de uma base de apoio mais ampla ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas disse que a falta de apoio financeiro e logístico pode prejudicar sua pré-campanha à reeleição.
“Sou uma deputada negra e travesti. Para viajar São Paulo, maior estado do país, puxando votos, preciso de uma logística imensa e de um esquema de segurança fortíssimo”, afirmou.
Veja a publicação completa:
Simplesmente chocada e decepcionada.— ERIKA HILTON (@ErikakHilton) June 23, 2026
Pra mim, vocês sabem, a política real se faz nas ruas, nas redes, com transparência, papo reto e propósito. Não se faz escondendo os problemas debaixo do tapete ou com tentativas de sabotagem.
Eu e muitas lideranças decidimos ficar no…