Tarcísio nega interesse político em ato com Campos Neto

Tarcísio descarta interesse político em agenda - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), negou, nesta quarta-feira, 19, ter qualquer interesse político na sua agenda ao lado do presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

Segundo Tarcísio, que esteve na sessão que concedeu o 'Colar de Honra ao Mérito Legislativo' a Campos Neto, na última semana, sua presença foi apenas para prestigiar o amigo. “Fui lá prestar a homenagem como amigo, sem nenhuma conotação política”, afirmou Tarcísio.

Na terça, 18, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que a homenagem mostra que Tarcísio tem mais influência no BC do que ele.

“Tem mais do que eu. Não é que ele encontrou com o Tarcísio em uma festa. A festa foi do governo de São Paulo para ele. Certamente, porque o governador de São Paulo está achando maravilhosa a taxa de juros de 10,5%”, disse o presidente.