"Tarde propositiva", diz Rosemberg sobre pacote de projetos aprovados

Rosemberg faz balanço positivo de tarde de votações - Foto: Divulgação

O líder do governo Jerônimo Rodrigues (PT) na Assembleia Legislativa (Alba), Rosemberg Pinto (PT) descreveu como "propositiva" a tarde de votações desta terça-feira, 12, na Casa. Cinco importantes projetos de lei de autoria do Executivo estadual foram aprovados pelos deputados.

Além da autorização de empréstimo de U$ 500 milhões, a Alba também aprovou a criação de 2.397 novos cargos dentro da Polícia Civil, a criação do 'Minha Casa, Minha Vida - Bahia', a subvenção de combustíveis para empresas aéreas e os programas CNH da Gente e CNH na Escola.

"Além de aprovar os projetos, tivemos um debate de conteúdo sobre a jornada de trabalho, uma pauta nacional, de fundamental importância para a geração de emprego, ampliação do mercado de trabalho [...] Votamos os projetos que estavam em caráter de urgência, um empréstimo de U$ 500 milhões, votamos com unanimidade da casa o Minha Casa, Minha Vida, que é um programa para dar embasamento ao programa nacional, ou seja, a contrapartida é do Estado. Votamos também a redução de combustível de aviação, para que a gente possa melhorar o turismo aqui, principalmente na cidade de Salvador, nessa linha Salvador-Paris, também por acordo a CNH Social, que dá a oportunidade que as pessoas possam tirar as suas carteiras de habilitação para empreender, ou seja, isso está vinculado às pessoas em situação não de vulnerabilidade, mas de dificuldade de ter a carteira de habilitação, sendo que a primeira é subsidiada [...] Acho que foi uma tarde aqui muito propositiva", destacou o deputado.