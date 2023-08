TCE julga contas do último ano da gestão de Rui Costa na terça-feira

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) vai apreciar as contas do ex-governador da Bahia, Rui Costa (PT), referentes ao ano de 2022, último mandato do atual ministro da Casa Civil à frente do estado. A sessão acontece na terça-feira, 1º, a partir das 14h30, na sede da Corte de Contas, localizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Esta será a primeira vez que todos os secretários do estado, além dos demais gestores são convidados a participar da apreciação do parecer relatado pelo conselheiro Gildásio Penedo Filho. A inovação deve-se a gestão do presidente Marcus Presidio, a fim de tornar mais transparente as decisões do TCE.



A sessão terá transmissão online, por meio do canal do TCE/BA no Youtube, e também será aberta à imprensa.