TCU aprova com ressalvas contas do primeiro ano do governo Lula

Presidente Lula tem contas aprovadas - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O plenário do Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou, de forma unânime, nesta quarta-feira, 12, as contas do primeiro ano do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), relacionadas ao ano de 2023.

A análise do TCU contou com as presenças de Simone Tebet (MDB), ministra do Planejamento, e Alexandre Padilha (PT), ministro da Secretaria de Relações Institucionais. Os presidentes do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, também estiveram na sessão.

O relator Vital do Rêgo, relator responsável pelo parecer, sugeriu a aprovação com ressalvas por causa de "distorções contábeis" no Balanço-Geral da União (BGU), além de apontar alguns indícios de regularidades na política de incentivo de concessão de benefícios.

Com a aprovação do TCU, cabe agora ao Congresso Nacional fazer o julgamento da Prestação de Contas do Presidente da República.