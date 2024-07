"Terá a correção necessária", garante Benedita sobre Carla Zambelli

Benedita foi alvo de fala considerada racista - Foto: Divulgação | Câmara dos Deputados

A deputada federal Benedita da Silva (PT) garantiu que a parlamentar bolsonarista Carla Zambelli (PL) receberá a "correção necessária" por ter usado uma fala considerada racista contra ela.

Na terça-feira, 2, Zambelli chamou Benedita de 'Chica da Silva', mulher preta escravizada que se tornou uma das pessoas mais ricas e influentes do Brasil colônia, no século 18. A deputada reclamava por ter ficado de fora da Reunião de Mulheres Parlamentares do P20, em Maceió, encontro organizado pela petista.

“Estava ali como coordenadora geral do encontro, preocupada com o encontro. Quando eu soube, já tinham tomado providências na Câmara, o PT já tinha se manifestado com uma nota de repúdio, e as mulheres já estavam também se posicionando nos seus núcleos”, afirmou Benedita ao jornal O Globo.

Benedita da Silva ainda garantiu que Zambelli será corrigida pelo ato, seja no campo jurídico ou político, e prometeu tomar providências.

“Eu acredito que ela terá a correção necessária, se jurídica, se política, mas já tomaram providência. Eu acho que isso ela vai ter que responder, porque já tem gente entrando com ações”, disse a deputada.