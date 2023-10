TikTok: Tiririca é o político mais seguido e supera Bolsonaro e Lula | A TARDE

Tiririca (PL-SP) é o político mais seguido no TikTok no Brasil, segundo levantamento da Universidade Federal Fluminense (UFF) a pedido do Estadão. O deputado federal lidera o ranking e passa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O levantamento ainda mostrou que, entre os dez políticos mais seguidos na plataforma jovem, prevalecem os parlamentares que são de centro ou e de direita, e que defendem, no geral, a pauta da defesa dos animais e da segurança pública. Entretanto, Tiririca publica vídeos de humor, de dancinhas e de memes.

Tiririca é seguido por 6,1 milhões de pessoas, enquanto Bolsonaro, 5,5 milhões e Lula, 4,3 milhões. Estes ocupam, respectivamente, a segunda e terceira posições do ranking. O presidente é o único político de esquerda entre os 10 políticos mais seguidos e está à frente do quarto colocado, o deputado Delegado Matheus Laiola (União-PR), por apenas 200 mil seguidores.

Confira a lista completa

Tiririca (PL) - 6,1 milhões

Jair Bolsonaro (PL) - 5,5 milhões

Lula (PT) - 4,3 milhões

Delegado Matheus Laiola (UNIÃO) - 4,1 milhões

Fabio Teruel (MDB) - 2,5 milhões

Felipe Becari (UNIÃO) - 1,8 milhões

Kim Kataguiri (UNIÃO) - 1,1 milhões

Marco Brasil (PP) - 968 mil

Flávio Bolsonaro (PL) - 963 mil

Sargento Fahur (PSD) - 938 mil