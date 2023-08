'Trabalho por composição adequada', diz Lira sobre reforma ministerial

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), usou as redes sociais nesta segunda-feira, 31, para comentar sobre a reforma ministerial que será promovida pelo presidente Lula (PT). O mandatário da Casa Legislativa afirmou que vem trabalhando para fazer uma "composição adequada" para que o governo tenha "sustentação política no Congresso Nacional”.

"Continuo trabalhando junto a eles para fazer a composição adequada para o governo obter a necessária sustentação política no Congresso Nacional, conforme diálogo mantido com o presidente da República, após a votação da reforma tributária", escreveu no Twitter.

Segundo Lira, as conversas que vem mantendo com o chefe do Executivo federal deve-se "a relação institucional com a Presidência da República para buscar a aprovação de matérias de interesse do país".

No início da publicação, no entanto, o presidente da Câmara dos Deputados enfatizou que a decisão sobre as mudanças na Esplanada dos Ministérios é de exclusividade do presidente.

"A escolha de ministros para a formação de um ministério é prerrogativa exclusiva do presidente da República. Cabe a ele estabelecer um diálogo republicano com as direções e os líderes partidários".

As declarações de Lira surgem após as movimentações do presidente Lula (PT) para ceder espaço no primeiro escalão do governo aos partidos PP e Republicanos, chamados de Centrão. Nesta segunda, o ministro da Casa Civil, Rui Costa afirmou que as legendas devem se juntar a gestão em "dez dias".

