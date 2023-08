PP e Republicanos devem entrar no governo Lula em dez dias, diz Rui

Legendas do Centrão que na eleição presidencial do ano passado tiveram seus principais quadros apoiando Jair Bolsonaro (PL), PP e Republicanos devem embarcar no governo Lula (PT) em dez dias. A afirmação foi dada pelo chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), em entrevista à colunista Andréia Sadi, do portal G1.



Rui Costa disse que Lula tem o interesse em incorporar as legendas dentro do prazo estabelecido, mas ainda não decidiu como serão feitas as negociações, que tem como objetivo, para o governo, ter uma base mais sólida no Congresso.

O PP pleiteia um ministério, como o do Desenvolvimento Social, que é chefiado pelo senador licenciado Wellington Dias (PT-PI), e a Caixa Econômica Federal. O Republicanos, por sua vez, pode ocupar o Ministério do Esporte.

Enquanto o PP teria nomes definidos para assumir as pastas desejadas, que são André Futuca no ministério e Margarethe Coelho na Caixa, ainda não se sabe o nome cogitado pelo Republicanos para assumir o Ministério do Esporte.

Alguns aliados do governo Lula, no entanto, protestam contra a possível saída de Maria Rita Serrano da Caixa e de Ana Moser do Esporte. A chefe da Saúde, Nísia Trindade, também sofreu pressão do Centrão para deixar sua pasta, mas Lula garantiu a ministra no cargo até o momento.