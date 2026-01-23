‘TromPetista’ toca berrante durante caminhada de bolsonaristas

Trompetista toca durante caminhada de Nikolas Ferreira - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A caminhada do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi alvo de piada do trompetista Fabiano Leitão, conhecido como “TromPetista”, nas redes sociais. O músico marcou presença na manifestação nesta sexta-feira, 23.

O trompetista ganhou reconhecimento nas redes sociais ao tocar a marcha fúnebre no instrumento em momentos que marcaram a trajetória da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Mesmo sob chuva, o músico foi até a BR-040, onde o parlamentar mineiro e seus seguidores estavam passando no momento e tocou um berrante. Na postagem em suas redes sociais ele escreveu “Cuidado, tem gado solto na pista”.

Após isso, ele pega seu fatídico trompete e toca a canção infantil “Marcha Soldado”.

Caminhada de Nikolas Ferreira

A caminhada de Nikolas Ferreira chegou ao quinto dia nesta sexta-feira, 23, com mais de 144 quilômetros percorridos por rodovias federais. Durante o percurso, manifestantes e aliados se uniram ao deputado.

Os participantes que se uniram ao deputado seguiam pelo acostamento da BR-040, sem atrapalhar o fluxo da rodovia.

O grupo está indo em direção a Brasília, onde vão se reunir no domingo, 25, às 12h na praça do Cruzeiro para uma manifestação.