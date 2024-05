TSE multa Flávio Bolsonaro e Zambelli por associar Lula a satanista | A TARDE

O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) multou nesta quinta-feira, 23, os deputados federais Carla Zambelli (PL-SP) e Gustavo Gayer (PL-GO) e os senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Cleiton Gontijo de Azevedo (Republicanos-MG) a uma multa de R$ 30 mil por divulgação de propaganda eleitoral negativa contra o candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na campanha eleitoral de 2022.

Após o primeiro turno das eleições, os parlamentares compartilharam um vídeo no qual o influencer conhecido como Vicky Vanilla, que se apresenta como satanista, declarava apoio a Lula na disputa. O youtuber Bernardo Kuster e o músico Roger Moreira também foram condenados ao pagamento da multa, que deverá ser quitada de forma individual.

No dia 4 de outubro de 2022, a coligação Brasil da Esperança entrou com representação em que acusava nove pessoas de propagarem notícias falsas, por compartilharem vídeos gravados por um tiktoker que se apresenta como satanista. Na época, o TSE já havia determinado a remoção das publicações, atendendo a um pedido da coligação do PT.

Ainda segundo a coligação, ao veicular a mensagem, os parlamentares e os demais acusados tinham como meta associar o candidato ao cargo de presidente a “toda ideia de maldade” em um pleito marcado pelo envolvimento de pautas religiosas no debate político-eleitoral.

