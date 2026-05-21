Unilab abre seleção para Mestrado em Governança Pública

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A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) lançou o processo seletivo para a primeira turma do Mestrado Profissional em Governança e Políticas Públicas (MPGPP), sediado no Campus dos Malês, em São Francisco do Conde, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Ao todo, serão ofertadas 15 vagas, distribuídas entre as linhas de pesquisa do programa. Já as inscrições deverão ser feitas até o dia 30 de maio.

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Saiba como se inscrever

Os candidatos devem enviar as inscrições exclusivamente pelo e-mail, por meio do endereço eletrônico: [email protected], e mediante envio da documentação prevista no edital.

Quem pode participar?

Podem participar da seleção candidatos portadores de diploma de graduação em qualquer área do conhecimento, desde que o curso seja reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

A proposta do mestrado busca reunir profissionais de diferentes trajetórias acadêmicas e experiências institucionais, fortalecendo o diálogo interdisciplinar e a construção de soluções inovadoras para os desafios da gestão pública contemporânea.

Quando iniciam as aulas?

O início das aulas está previsto para o segundo semestre em agosto de 2026.

O curso

O curso representa um importante marco para a consolidação da pós-graduação pública nos territórios Metropolitano de Salvador e do Recôncavo Baiano e para a formação qualificada de profissionais comprometidos com a gestão pública, a democracia e a transformação social.

O MPGPP é um curso de pós-graduação voltado à formação de profissionais capazes de atuar de forma estratégica nos campos:

governança pública;

formulação;

implementação;

avaliação de políticas públicas;

gestão estatal;

assessoria política;

desenvolvimento territorial;

participação social;

e inovação institucional.

O programa dialoga diretamente com os desafios contemporâneos da administração pública brasileira e com as demandas de qualificação de gestores, técnicos, pesquisadores, profissionais do terceiro setor e lideranças sociais.

O curso possui caráter interdisciplinar e está alinhado à missão institucional da UNILAB de fortalecer a integração acadêmica e a cooperação entre o Brasil e os países da lusofonia afro-diaspórica, especialmente no contexto das políticas públicas, da democracia e da justiça social.