Uso de microfone pode cancelar debate entre Kamala e Trump; entenda

Kamala e Trump discordam sobre regras de debate. - Foto: Brendan Smialowski e Patrick T. Fallon / AFP

O debate da ABC News entre a vice-presidente democrata Kamala Harris e o ex-presidente republicano Donald Trump pode não acontecer por um motivo inusitado. As equipes das campanhas dos candidatos discordam sobre deixar ou não os microfones abertos durante a transmissão.

Por conta do impasse, Trump sugeriu que poderia se ausentar do debate se as regras do último embate forem modificadas. No confronto entre o republicano e o presidente Joe Biden em junho, na CNN, o microfone do oponente era silenciado quando o outro estava falando.

Essa regra foi acordada pela equipe de Biden, com base nas interrupções frequentes de Trump num debate de 2020, quando ele soltou a famosa frase: “Você vai calar a boca, cara? Isso é tão antipresidencial.”

A campanha de Harris, por sua vez, quer que os microfones estejam ligados por acreditar que Trump pode perder a calma e dizer algo impróprio, devido às suas conhecidas explosões de temperamento.

O site The Hill citou que o conselheiro sênior de Trump, Jason Miller, disse em um comunicado que a equipe do ex-presidente rejeitou quaisquer mudanças nas regras acordadas no debate da CNN.