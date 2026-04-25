Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Vai doer no bolso: jogar lixo na rua pode render multa de R$ 160 mil

Texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados e segue agora para análise do Senado

Yuri Abreu
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Câmara aprovou Projeto de Lei que pode render multa de até T$ 160 mil a quem jogar lixo na rua
Câmara aprovou Projeto de Lei que pode render multa de até T$ 160 mil a quem jogar lixo na rua -

Um gesto simples, considerado um extremo da falta de educação, mas que, em breve, pode render uma multa de mais de R$ 160 mil ao infrator.

Na última quinta-feira, 23, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei (PL) 580/2022, que prevê punição financeira para quem jogar lixo em vias públicas.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a proposta, a multa será proporcional à quantidade de lixo descartada e também ao porte econômico do infrator. No caso da pessoa física, a punição varia de um a dez salários mínimos — entre R$ 1.621 e R$ 16.210.

Já para pessoa jurídica, seja no âmbito de atividade empresarial ou por funcionários, a multa prevista varia de cinco (R$ 8.105) a 100 salários mínimos (R$ 162.100).

Leia Também:

Sem petróleo? Hidrogênio feito de lixo promete aposentar combustíveis fósseis
Garis encontram 20kg de maconha escondidos em sacos de lixo
Com R$ 2 milhões no cofre, Prefeitura de Bonfim troca lixo por valas
Homem compra 25 kg de lixo por R$ 580 e recebe pequena fortuna

Exceções

A matéria, que agora segue para o Senado, altera a Lei 12.305/10, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Lei dos Crimes Ambientais.

O projeto aponta algumas exceções, deixando isentos de sanções aqueles locais destinados à gestão e ao manejo de resíduos sólidos.

Além disso, a penalidade não será aplicada nos casos de manutenção ou armazenamento de resíduos em condições adequadas e sem risco à população.

A fiscalização da norma, caso seja aprovada, caberá ao Distrito Federal e aos municípios.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câmara dos Deputados LIXO sustentabilidade

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Câmara aprovou Projeto de Lei que pode render multa de até T$ 160 mil a quem jogar lixo na rua
Play

Ivana Bastos detalha bastidores da presidência da ALBA: “Responsabilidade dobrada”

Câmara aprovou Projeto de Lei que pode render multa de até T$ 160 mil a quem jogar lixo na rua
Play

Vídeo: juíza critica corte de benefícios e fala em “escravidão”

Câmara aprovou Projeto de Lei que pode render multa de até T$ 160 mil a quem jogar lixo na rua
Play

Cientista político analisa as lições da montagem das chapas majoritárias na Bahia

Câmara aprovou Projeto de Lei que pode render multa de até T$ 160 mil a quem jogar lixo na rua
Play

Nova regra da nota fiscal: pescador artesanal da Bahia será afetado?

x