Valdemar Neto pede expulsão de deputado após foto fazendo o "L"

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, afirmou, nesta segunda-feira, 17, que pediu a abertura de um processo interno para expulsar o deputado federal Yury do Paredão (PL-CE) da sigla. A medida de Costa Neto é uma represália ao parlamentar que posou para uma foto ao lado dos ministros Paulo Pimenta (Comunicação Social) e Waldez Góes (Desenvolvimento Regional) "fazendo o L".

No Twitter, o cacique do partido de Bolsonaro analisou que o parlamentar não está alinhado com as ideias do partido e por isso, solicitou a sua remoção.

"Solicitei ao Diretório do PL no Ceará a abertura do processo de expulsão do deputado federal Yury do Paredão. Ao que tudo indica, o parlamentar licenciado parece não comungar com os ideais do Partido Liberal", escreveu Valdemar.

A foto do parlamentar "fazendo o L" foi acessada pela coluna Paulo Cappeli, do portal Metrópoles. Na sexta-feira, 14, o próprio Yury publicou registros da agenda em suas redes sociais. Na ocasião, ele presenteou os ministros do governo Lula (PT) com imagens do padre Cícero.

Confira:

Deputado do PL posando com ministros de Lula fazendo o L | Foto: Acervo | Coluna Paulo Capelli Metropóles