Valmir comenta sobre Fabya Reis ser vice na chapa do PT; saiba mais | A TARDE

O deputado federal, Valmir Assunção (PT), comentou nesta quinta-feira,5, sobre a possiblidade de Fabya Reis, titular da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, ser candidata a vice-prefeita em uma possível chapa encabeçada pelo vice-governador, Geraldo Jr (MDB).

Ele ressaltou que o PT definiu um nome para a pré-candidatura ao Palácio Tomé de Souza. "O PT reuniu e de forma unânime tomou uma decisão. Se ela [Fabya] vier a ser candidata, esta decisão caberá ao governador Jerônimo Rodrigues. Ela tem todas as condições, muita qualidade para ser candidata e há essa conversa em todo de Geraldinho, mas a decisão fica a cargo do governador", frisou.



A fala do deputado aconteceu durante evento para anunciar ações e investimentos na área de Segurança Pública que contou com a presença do governador da Bahia e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. O encontro aconteceu na Superintendência da Polícia Federal, em Água de Meninos.



A agenda será composta pela inauguração das obras de modernização da sede da Superintendência da Polícia Federal (PF) da Bahia; entrega simbólica da Delegacia da PF de Vitória da Conquista; assinatura do termo de cooperação para implantação da Delegacia da Polícia Federal em Feira de Santana; assinatura de acordo de cooperação técnica para criação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), em Ilhéus; transferência Fundo a Fundo, no âmbito do Pronasci, para o fortalecimento da segurança pública do estado; repasse de recursos no âmbito do Programa Escola Segura; e entrega de veículos e equipamentos destinados ao incremento no sistema prisional da Bahia.