Vereador e policiais são presos após falsas operações; entenda

Operação prendeu quatro pessoas - Foto: Divulgação | MPSP

Quatro policiais civis foram presos, nesta sexta-feira, 20, em uma ação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em Piraju, por suspeita de participação em um esquema de tráfico de drogas que envolvia até mesmo falsas operações policiais. Um dos detidos é o vereador Paulinho Policial (PL).

Segundo as investigações, Paulinho e os demais policiais forjaram operações contra o tráfico para repassar os materiais. O grupo forçava traficantes menores a comprar com traficantes maiores, e depois simulavam a apreensão das drogas.

“Nessa armadilha para que a droga chegasse até eles e eles pudessem desviar essa droga, ninguém era preso. Eles deixavam as pessoas fugirem do local e a droga nunca era apresentada na delegacia de polícia. Essa droga era armazenada entre eles e, posteriormente, entregue a terceiros que estão sendo identificados neste momento”, explicou o promotor do Gaeco, Nelson Aparecido Febraio Júnior.