Vereador Gilvan Souza recebe honraria ao lado de ministro do STF | A TARDE

O vereador da cidade Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), Gilvan Souza (PSDB) recebeu da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura - ABRASCI, a Medalha e Comenda "Homens de Honra" no grau de Comendador, juntamente com o respectivo Diploma. A solenidade aconteceu na tarde desta sexta-feira, 1º, no auditório do Complexo da Direção-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, em Brasília.

A honraria é concedida aos homens que se destacam em diversas áreas, como liderança, serviço público, filantropia, empreendedorismo, educação, ciência, cultura, entre outras, e serve como um chamado ao enfrentamento da violência contra as mulheres.

Gilvan agradeceu o prêmio e destacou a sua postura de combate às diversas formas de violência contra a mulher. “Esse é um momento para que todos nós façamos esse debate junto à justiça, junto a polícia, junto a todos os serviços e com toda a sociedade para zerarmos a tolerância e a incidência dessa violência”, convocou. No país, foram homenageadas 20 personalidades, dentre elas, o vereador Gilvan Souza e o ministro aposentado do STF, Marco Aurélio Mello.

A comenda foi criada em 2005 através de uma parceria da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura (ABRASCI), com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, por intermédio do seu 1º Batalhão de Policiamento de Choque “Tobias de Aguiar” (ROTA).