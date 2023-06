Vereadores aprovam reajuste de 4% para servidores municipais

Os vereadores de Salvador aprovaram, nesta segunda-feira, 5, o Projeto de Lei 131/2023, que concede reajuste de 4% para servidores municipais, exceto as categorias: magistério, agentes de saúde e endemias e procuradores.

O reajuste teve adesão unânime da base do prefeito Bruno Reis (União Brasil) e da oposição, no entanto, não agradou os servidores municipais, que pedem 20% de aumento.

"A gente quer um reajuste maior do que 4%. Lógico. Nós estamos nessa luta e vamos continuar até que a gestão melhore as condições e a gente possa dialogar com a categoria para analisarem essa aprovação", afirmou o diretor do Sindicato dos Servidores Municipais de Salvador (Sindseps), Bruno Carianha, ao Portal A TARDE.

Diretor do Sindseps, Bruno Carianha | Foto: Lucas Franco | Ag A TARDE

Depois da assembleia realizada pela categoria, o diretor explicou que os próximos passos prometem ainda mais luta. "Amanhã teremos uma assembleia em relação ao piso da enfermagem. A gente vai dialogar entre a diretoria, para ver o melhor local pra fazer assembleia, passar para a categoria e fazer uma assembleia, mais uma vez, com a representatividade dos servidores públicos. Com isso, a gente espera que o prefeito compreenda a categoria e faça um reajuste mais adequado possível", completou.

Nas próximas sessões, devem ser votados os reajustes das categorias não incluídas no PL e as emendas.

Oposição à gestão de Bruno Reis, a vereadora Marta Rodrigues (PT) justifica a aprovação por unanimidade pelo fato de que detalhes sobre o PL podem ser debatidos posteriormente, mas o reajuste era uma demanda urgente.

"Votamos porque é aumento do trabalhador. Não podemos de forma nenhuma ser contra. Todo mundo votou a favor. Mas precisamos debater, pois esta foi uma etapa", argumenta a parlamentar petista, completando que categorias que lutam por gratificações devem ganhar reajuste com base nos vencimentos com gratificações. "Pois é um direito", justifica.