Vídeo: Encontro territorial do PT termina em confusão e é adiado

O encontro territorial entre os correligionários do PT Municipal foi marcado por confusão e tumulto, na manhã deste sábado, 22, no auditório do Sindprev, no bairro de Nazaré, em Salvador. A reunião visava debater as eleições de 2024

O caso envolveu o vereador da capital baiana, Luiz Carlos Suíca e outro petista, que aparentemente irritou o edil. No vídeo, o parlamentar precisou ser contido por seguranças e aliados, após xingar o colega. A gravação foi publicada nas redes sociais do AratuON.

Uma das motivações para desavença entre os correligionários deve-se a uma discordância com a atual gestão na Bahia, comandada pelo presidente Éden Valadares. O encontro deste sábado, contudo, não contou com a presença do dirigente petista. Na oportunidade, ele foi representado pelo vice-presidente, Glauco Chalegre.

Em nota, o PT de Salvador afirmou que a sigla decidiu adiar o encontro devido a "necessidade de aprofundamento e ampliação do debate sobre a estratégia e tática do partido para as eleições de 2024 na capital". Ainda no comunicado, a sigla alega que "o espaço ficou pequeno para comportar a militância e as forças do partido". Sobre a confusão envolvendo o vereador e outro petista nada foi esclarecido.

Veja vídeo:

null Reprodução | AratuON