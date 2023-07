Vídeo: Lula chega à Bélgica para cúpula entre Celac e União Europeia

O presidente Lula (PT) desembarcou, neste domingo, 16, em Bruxelas, capital da Bélgica, ao lado da primeira-dama Janja da Silva. No país, o mandatário vai participar da cúpula que reúne países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e da União Europeia.

O encontro entre os líderes do bloco acontece na segunda-feira, 17, e reúne 60 países. A previsão é que a reunião seja encerrada na terça, 18. Já Lula deve voltar a Brasília na manhã de quarta, 19.

Durante o governo Bolsonaro (PL), o Brasil havia deixado a Celac. O retorno ao grupo ocorreu neste ano, após a posse de Lula, no dia 1° de janeiro.

No encontro, a cúpula deve debater temas como:



-mudança do clima e transição justa e sustentável;

-segurança cidadã e combate ao crime transnacional;

-comércio e desenvolvimento sustentável;

-recuperação global pós-pandemia da Covid-19.

Agenda de Lula na Bélgica

Na segunda, de acordo com prévia divulgada pelo Palácio do Planalto, Lula participa de um fórum empresarial com representantes dos dois continentes pela manhã, e da sessão de abertura da cúpula à tarde.



Entre segunda e terça, Lula também terá sete reuniões bilaterais, além de um encontro previsto com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Confira vídeo da chegada de Lula

presidente Lula (PT) desembarcou, neste domingo, 16, em Bruxelas, capital da Bélgica, ao lado primeira-dama Janja da Silva Audiovisual | PR