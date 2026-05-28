Manobra Kiss & Fly: Vinci marca reunião para pressionar vereadores

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Os bastidores da Câmara Municipal de Salvador foram tomados por um clima de tensão.

A Vinci Airports, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Salvador, tenta costurar um acordo com o Legislativo, com intermediação da prefeitura, para barrar a votação do projeto de lei que proíbe a cobrança de taxas e a instalação de cancelas em áreas de embarque e desembarque da capital baiana, medida que atinge diretamente o sistema “Kiss & Fly”.

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A movimentação da empresa provocou reação imediata nos corredores da Casa.

Vereadores rejeitam recuo

O presidente da Câmara Municipal, Carlos Muniz (PSDB), e o vereador Daniel Alves (PSDB) unificaram projetos de lei para proibir a cobrança e a instalação de cancelas em áreas públicas destinadas ao embarque e desembarque de passageiros.

Questionado sobre a possibilidade de acordo, Daniel Alves confirmou que houve aproximação da Vinci Airports, mas negou qualquer entendimento para retirar o projeto da pauta.

“Da minha parte, não procede esse suposto acordo. Nem da parte do presidente Carlos Muniz, que inclusive já declarou publicamente que colocará o projeto em votação antes do recesso. O aeroporto, no entanto, tem feito algumas aproximações. Pediram novamente para realizar uma reunião com os vereadores”, afirmou.

O líder da oposição na Câmara, Randerson Leal (Podemos), e a vereadora Marta Rodrigues (PT) também disseram que não existe acordo firmado para barrar a proposta.

Segundo denúncias recebidas pelo portal A TARDE, o objetivo da concessionária seria manter o plano de implantação definitiva do sistema “Kiss & Fly”, que estabelece apenas 10 minutos de tolerância gratuita no meio-fio do terminal.

Após esse período, o motorista passa a pagar o valor equivalente à primeira hora do estacionamento convencional, atualmente entre R$ 18 e R$ 20.

O sistema ainda está em fase de testes, mas já provocou uma onda de críticas de motoristas por aplicativo, usuários e vereadores, que classificam a cobrança como “abusiva”.

Reunião para tentar acordo

Segundo informações obtidas pela reportagem, a Vinci Airports enviou um e-mail convidando vereadores para uma reunião a portas fechadas no aeroporto, marcada para sexta-feira, 29, às 14h.

A expectativa é de que a concessionária apresente uma proposta para ampliar o tempo de tolerância gratuita de 10 para 30 minutos, numa tentativa de reduzir a resistência ao sistema e evitar a aprovação do projeto.

Apesar da movimentação, ainda não há consenso entre os vereadores sobre participar do encontro.

O desejo do presidente Carlos Muniz, por sua vez, é de que a reunião ocorra na Câmara de Salvador, a portas fechadas, de acordo com informações obtidas por A TARDE.

Entenda o projeto

A proposta, que aguarda votação no plenário, prevê: