"Virão no tempo necessário", diz Tebet sobre recursos para o RS | A TARDE

A ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), garantiu, nesta quarta-feira, 7, que a liberação de recursos federais para o Rio Grande do Sul, devastado por fortes chuvas, acontecerá no "tempo necessário", sem burocracia.

A fala ocorreu em conversa com a jornalista Clarissa Oliveira, da CNN Brasil. Os detalhes do pacote de ações serão divulgados em até 48 horas, segundo a ministra, que visitou o estado nas primeiras horas do dia.

“Vamos mostrar in loco que a equipe econômica e o presidente Lula não vão medir esforços para a liberação de recursos, no tempo necessário, sem burocracia”, afirmou Tebet.

