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DINHEIRO PÚBLICO

Vitória da Conquista prevê gastos de quase R$ 4 milhões em lanches e aluguel de carro

Contratos ocorrem enquanto contas públicas estão sob atenção de órgãos de controle

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
Fachada da Prefeitura de Vitória da Conquista
Fachada da Prefeitura de Vitória da Conquista - Foto: Divulgação/Prefeitura de Vitória da Conaquista

Enquanto áreas essenciais da administração pública demandam investimentos e fiscalização, contratos firmados pela Prefeitura de Vitória da Conquista e pela Câmara Municipal chamam atenção pelos valores destinados a despesas administrativas não essenciais, como fornecimento de lanches e aluguel de veículos.

Conforme publicado no Diário Oficial do Município na quinta-feira, 23, a gestão da prefeita Sheila Lemos (União Brasil) abriu uma ata de registro de preços com valor de até R$ 1,7 milhão para a contratação de serviços de alimentação destinados a eventos e atividades da administração municipal.

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A prefeita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos
A prefeita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos - Foto: Uendel Galter Ag. A Tarde

No Legislativo municipal, um contrato de quase R$ 2 milhões prevê a locação de veículos para atender à Câmara de Vereadores.

Os valores estabelecem os limites máximos que podem ser utilizados pelos órgãos durante a vigência dos contratos e não significam, necessariamente, que todo o montante será pago.

O ‘banquete’ dos coffee breaks

A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (Seplag) autorizou a contratação da empresa Pão de Ouro Padaria e Delicatessen Ltda. pelo período de um ano.

O contrato prevê que a Prefeitura de Vitória da Conquista poderá gastar até R$ 1.726.824,71 com serviços de alimentação para eventos e atividades da administração municipal, incluindo coffee breaks, lanches e bebidas, como sucos e refrigerantes.

Se todo o valor previsto no contrato for utilizado ao longo dos 12 meses de vigência, a gestão municipal poderá gastar uma média de cerca de R$ 143 mil por mês com esses serviços.

Frota de veículos milionária no Legislativo

Simultaneamente, o Poder Legislativo também registrou uma movimentação financeira expressiva.

A Câmara Municipal de Vitória da Conquista firmou um contrato de R$ 1.932.000,00 para o aluguel de 23 veículos do tipo hatch pelo período de dois anos.

O contrato foi feito com a empresa Loc BH Locadora de Veículos, de Belo Horizonte, e inclui a disponibilização dos carros, quilometragem livre e manutenção dos veículos.

O valor não inclui motoristas, combustível ou lavagem dos automóveis.

Fiscalização sobre uso de recursos públicos

Os contratos foram publicados em um momento em que a aplicação de recursos públicos no município também está sob atenção de órgãos de controle.

Na mesma edição do Diário Oficial, a Secretaria Municipal de Transparência aplicou uma multa de R$ 5,4 milhões a uma distribuidora de medicamentos após apontar danos ao erário relacionados à gestão de recursos públicos.

O que diz a gestão municipal?

A TARDE questionou a prefeita Sheila Lemos sobre os critérios e a finalidade dos contratos que somam R$ 3,6 milhões para coffee breaks e aluguel de veículos e aguarda resposta.

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Prefeitura de Vitória da Conquista Sheila Lemos vitória da conquista

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