DINHEIRO PÚBLICO
Vitória da Conquista prevê gastos de quase R$ 4 milhões em lanches e aluguel de carro
Contratos ocorrem enquanto contas públicas estão sob atenção de órgãos de controle
Enquanto áreas essenciais da administração pública demandam investimentos e fiscalização, contratos firmados pela Prefeitura de Vitória da Conquista e pela Câmara Municipal chamam atenção pelos valores destinados a despesas administrativas não essenciais, como fornecimento de lanches e aluguel de veículos.
Conforme publicado no Diário Oficial do Município na quinta-feira, 23, a gestão da prefeita Sheila Lemos (União Brasil) abriu uma ata de registro de preços com valor de até R$ 1,7 milhão para a contratação de serviços de alimentação destinados a eventos e atividades da administração municipal.
No Legislativo municipal, um contrato de quase R$ 2 milhões prevê a locação de veículos para atender à Câmara de Vereadores.
Os valores estabelecem os limites máximos que podem ser utilizados pelos órgãos durante a vigência dos contratos e não significam, necessariamente, que todo o montante será pago.
O ‘banquete’ dos coffee breaks
A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (Seplag) autorizou a contratação da empresa Pão de Ouro Padaria e Delicatessen Ltda. pelo período de um ano.
O contrato prevê que a Prefeitura de Vitória da Conquista poderá gastar até R$ 1.726.824,71 com serviços de alimentação para eventos e atividades da administração municipal, incluindo coffee breaks, lanches e bebidas, como sucos e refrigerantes.
Se todo o valor previsto no contrato for utilizado ao longo dos 12 meses de vigência, a gestão municipal poderá gastar uma média de cerca de R$ 143 mil por mês com esses serviços.
Frota de veículos milionária no Legislativo
Simultaneamente, o Poder Legislativo também registrou uma movimentação financeira expressiva.
A Câmara Municipal de Vitória da Conquista firmou um contrato de R$ 1.932.000,00 para o aluguel de 23 veículos do tipo hatch pelo período de dois anos.
O contrato foi feito com a empresa Loc BH Locadora de Veículos, de Belo Horizonte, e inclui a disponibilização dos carros, quilometragem livre e manutenção dos veículos.
O valor não inclui motoristas, combustível ou lavagem dos automóveis.
Fiscalização sobre uso de recursos públicos
Os contratos foram publicados em um momento em que a aplicação de recursos públicos no município também está sob atenção de órgãos de controle.
Na mesma edição do Diário Oficial, a Secretaria Municipal de Transparência aplicou uma multa de R$ 5,4 milhões a uma distribuidora de medicamentos após apontar danos ao erário relacionados à gestão de recursos públicos.
O que diz a gestão municipal?
A TARDE questionou a prefeita Sheila Lemos sobre os critérios e a finalidade dos contratos que somam R$ 3,6 milhões para coffee breaks e aluguel de veículos e aguarda resposta.