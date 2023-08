Wagner diz que Lula não entregará pasta do Bolsa Família ao Centrão

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT) descartou a possibilidade do presidente Lula (PT) entregar ao Centrão o Ministério do Desenvolvimento Social, responsável pelo Bolsa Família. O congressista ainda ressaltou, nesta segunda-feira, 31, que o assunto não está sob o seu radar.

“Acho que essa expectativa tende a zero. Isso aí não é um problema meu, mas a entrega de um ministério que tem a cara dele para um partido que não esteja, vamos dizer, que tenha mais história com a gente”, disse a jornalistas no Palácio do Planalto. [...]. “Esse é o problema, também atiravam na Saúde, agora no Wellington, quem será o próximo?”, completou.

A pasta vem sendo cortejada pelos partidos do centrão, que estão negociando com o mandatário adesão ao governo, a fim de ampliar o número de votos na Câmara dos Deputados.

Atualmente, o Ministério é comandado por Wellington Dias e dispõe de um orçamento de R$ 276 bilhões. Contudo, a pasta vem sendo alvo de críticas dentro do Palácio do Planalto.

A primeira-dama, Janja da Silva, também saiu em defesa pela permanência do ministro na pasta. Ao lado de Wellington, ela gravou um vídeo afirmando que o Ministério do Desenvolvimento Social é o “coração do governo”.

“Eu estou aqui no MDS e esse é o coração do governo. O presidente Lula fala que a população mais pobre do Brasil é a prioridade desse governo. Então, o Ministério do Desenvolvimento Social é que atende. As políticas públicas feitas para essa população acontecem e são pensadas aqui com essa equipe”, disse a primeira-dama, no último dia 7 deste mês.