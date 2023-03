Wagner rebate Lira e diz que governo Lula tem base sólida no Senado

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT), disse que o governo Lula (PT) tem ao menos 50 parlamentares na Casa. A resposta é uma investida contra a análise do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), de que o governo ainda não tem uma base consistente.

“Essa é uma opinião dele, eu respeito como presidente desta Casa, mas na hora que a gente for votar uma matéria é que a gente vai conferir. A gente tem aqui no Senado uma coisa consolidada, não vejo problema aqui. [...] Na minha conta, são mais de 50 senadores na base. Mas o que estou falando é que tudo depende da matéria. Pode ter até alguém do PT, em determinada matéria, por uma questão de consciência, votar assim ou assado”, disse Wagner ao Globo.

Lira disse que o governo ainda precisará de tempo para formar um grupo mais organizado no Senado, em declaração dada durante evento comercial em São Paulo.

“Porque hoje o governo ainda não tem uma base consistente, nem na Câmara nem no Senado, para enfrentar matérias de maioria simples, quanto mais matérias de quórum constitucional”, afirmou o presidente da Casa.

A declaração do senador baiano ocorre em meio ao debate sobre os planos de Lira, que envolveria um pacote com uma série de projetos de lei que desfavorecem o governo Lula, a exemplo de um que proíbe o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de conceder empréstimo a outros países e um que impede a transferência da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) do Gabinete de Segurança Institucional para a Casa Civil.