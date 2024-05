Wagner se solidariza com vítimas de tragédia no Rio Grande do Sul | A TARDE

O senador Jaques Wagner (PT) usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 2, para prestar solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. Ao todo, 24 pessoas já morreram em decorrência da chuva que atinge o estado nos últimos dias.

"Minha total solidariedade à população dos municípios atingidos por temporais e enchentes no estado do Rio Grande do Sul", escreveu o senador, que continuou

A atuação do poder público neste momento é fundamental para socorrer as famílias afetadas e amenizar os danos causados pelas chuvas", completou Wagner.